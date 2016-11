24.11.16 - 18:34

Renovierungs-Arbeiten an der Dionysius-Kirche in Havixbeck im Zeitplan

Kirchen im Kreis Coesfeld sind in die Jahre gekommen – Arbeiter bringen sie gerade in Schuss. In Havixbeck hat die Gemeinde heute Mittag Bilanz ihrer Baustelle in der Dionysius-Kirche gezogen. Die gute Nachricht: Es klappt, die Arbeiten in den ersten Dezemberwochen zu beenden. Am vierten Advent feiern Havixbecker ihren Gottesdienst in einer aufgehübschten Kirche. Eine neue Lichtanlage, neu angeoinselte Wände und renovierte Säulen sorgen für ein frisches Gesicht. Ein paar Wochen treffen sich Kirchenbesucher noch in Übergangsquartieren im Torhaus oder im Marienstift. Am Sonntag geht es in die evangelischen Kirche.