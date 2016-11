25.11.16 - 06:29

Paketstress bei Lieferdiensten im Kreis Coesfeld

Heute am Internet-Schnäppchentag "Black Friday" bestellen besonders viele Menschen im Internet. Das sorgt für noch mehr Stress bei den Paket-Lieferdiensten im Kreis Coesfeld. In diesen Jahr spüren sie das Weihnachtsgeschäft besonders früh.

Postboten der Deutschen Post sind inzwischen schon in unscheinbaren Transportautos von großen Mietwagenfirmen unterwegs. Die eigene Fahrzeugflotte der Post reicht nicht aus, um mit den Bestellungen hinterher zukommen. Gleichzeitig sind auch deutlich mehr Mitarbeiter im Einsatz. Schon in den vergangenen Monaten hatte die Post verstärkt Aushilfen angelernt, damit sie bis zum jetzigen Vorweihnachtsgeschäft Erfahrungen sammeln konnten. Auch bei weiteren Paketdiensten hat die stressigste Zeit im Jahr begonnen. Hermesboten zum Beispiel müssen in den kommenden Wochen etwa die doppelte Menge an Paketen zustellen. Daher können sich Lieferzeiten bis spät in den Abend ergeben.