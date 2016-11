25.11.16 - 18:21

Bäume in der Baugrube für das "Haus für Alle" in Dülmen

In einer Baugrube wachsen Bäume. So sieht das ab heute in Dülmen auf der Baustelle zum "Haus für Alle" - dem Intergenerativen Zentrum in der Innenstadt aus. 60 Fichten bevölkern jetzt die Baugrube vor der St. Viktor-Kirche, heute in einer Woche sollen sie ein noch größerer Hingucker sein: Jeden Nachmittag bis zum Abend setzt eine Lichtershow die Bäume ins rechte Licht. Grund der Aktion: Erst im März beginnen die Bauarbeiten - das Projekt soll bis dahin in aller Munde bleiben. Die Fichten in unterschiedlicher Größe stehen auf Holzblöcken in Reihen und sollen dabei symbolisch für die verschiedenen Generationen, die sich künftig hier treffen. Die Bäume bleiben bis Ende Februar hier stehen.