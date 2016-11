25.11.16 - 06:25

Fußballer von Schwarz-Weiß Havixbeck wird lebenslang gesperrt

Die Kreisspruchkammer des Fußballkreises Münster hat einen Spieler von Schwarz-Weiß Havixbeck lebenslang gesperrt. Er hatte vor anderthalb Monaten beim Spiel gegen Westfalia Kinderhaus die Rote Karte gesehen und musste vom Platz. Auf seinem Weg in die Kabine sprang er einem gegnerischen Spieler mit seinen Stollenschuhen ins Gesicht. Sein Opfer wurde dabei verletzt. Er erlitt eine Platzwunde und mehrere Zähne brachen ab. Florian Böse vom Verein Schwarz-Weiß Havixbeck ist froh, dass das Verfahren jetzt abgeschlossen ist. Er findet das Urteil gerecht. Es sei eine Warnung für alle Fußballer, dass so ein Verhalten im Fußball nichts zu suchen habe.

Nach dem jetzigen Urteil der Kreisspruchkammer soll der Havixbecker Spieler nochmal eine Möglichkeit bekommen, sein Verhalten vor dem Vereinsvorstand zu erklären. Der Verein will den Spieler auf Lebenszeit ausschließen.