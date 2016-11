25.11.16 - 12:54

Internationaler Tag gegen Gewalt gegen Frauen

Fast jeden Tag bekommt die Polizei im Kreis Coesfeld Anzeigen wegen häuslicher Gewalt, fast immer richtet sich die Gewalt gegen Frauen. Organisationen und Vereine machen darauf heute am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen aufmerksam. Eine Gruppe steht zum Beispiel in Dülmen im Combi-Markt. Süße Waffeln sollen Geld für Aufklärungsarbeit zu diesem bitteren Thema bringen. Noch bis 17 Uhr läuft die Aktion. Seit Jahren steigt die Zahl der Fälle häuslicher Gewalt bei uns im Kreis Coesfeld. Nur weil mehr Anzeigen reinkommen, heisst das aber nicht, dass es mehr Gewalt gibt, sagt die Polizei. Frauen trauen sich häufiger als früher zur Polizei zu gehen. Auch Nachbarn, Freunde oder Verwandte schauen seltener weg.