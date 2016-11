25.11.16 - 06:30

Keine Videokameras für Coesfeld

In Coesfeld gibt es vorerst keine Videokameras, um Fahrraddiebe abzuschrecken. Der Hauptausschuss hat das am Abend abgelehnt. Die Polizei sieht die rechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllt. Die Zahl der Fahrraddiebstähle am Bahnhof, vor dem Kino und dem Schwimmbad sei in den vergangenen Jahren sogar leicht zurückgegangen.

Die Politiker haben auch über eine mögliche Videoüberwachung an Schulen gesprochen. Hintergrund ist eine Serie von Einbrüchen an Coesfelder Schulen in den vergangenen Wochen. Die Stadt steht Kameras nach wie vor skeptisch gegenüber. Die rechtlichen Hürden seien hoch. Für Schulen in Lüdinghausen und Herbern war das allerdings kein Hindernis. Hier filmen Videokameras nach dem Unterricht. Die Coesfelder Politiker haben die Stadt deshalb beauftragt zu klären, wie die Ausgangsbedingungen in Lüdinghausen und Herbern waren. In einer der nächsten Ausschüsse wollen Stadt und Politiker dann noch einmal über Videokameras an Schulen sprechen.