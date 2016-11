25.11.16 - 15:38

K&K-Markt in Senden setzt Belohnung nach Raubüberfall aus

Zwei Männer überfallen in Senden einen Lieferanten des K&K-Marktes am Grete-Schött-Ring und machen ihn mit Rweizgas wehrlos. Das war am Dienstag. Heute setzt der Supermarkt eine Belohnung von 1.500 Euro aus, um die Räuber zu schnappen. Sie stahlen eine schwarze Geldkassette mit den Tageseinnahmen des Marktes. Die Polizei hat bislang noch keine Spur von den beiden Männern. Täterbeschreibung: 1) Südländer, ca. 175cm groß, Dreitagebart, schwarzer Kapuzenpullover mit brauner Kapuze 2) Südländer, ca. 170-175cm groß, vermutlich graue Jogginghose Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen entgegen, Tel.: 02591/7930.