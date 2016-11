25.11.16 - 18:18

Kreistierärzte wollen Stallpflicht wegen der Vogelgrippe kontrollieren

Geflügelhalter aus dem Kreis Coesfeld sind besorgt über das Ausbreiten der Vogelgrippe - heute gibt es einen dritten bestätigten Fall in NRW - diesesmal im Kreis Soest. Es gilt eine Stallpflicht. Das macht vor allem kleineren Hobbyzüchtern zu schaffen. Wie Radio Kiepenkerl-Hörer Kai Konert aus Osterwick - er blickt besorgt auf seine Tiere... Seine Tiere müssen auf engem Raum leben. Irgendwann sei den Tieren langweilig - dann würde es zu Streitereien kommen, teilweise pickten sie sich die Füße blutig. Es sei schwer, dann wieder Ruhe in den Stall zu bringen. Es gelte das Risiko zu minimieren, sagen die Kreistierärzte. Bis auf eine Ausnahme seien Fälle von Vogelgrippe bei Hobbyzüchtern aufgetaucht. Auch bei längeren Regenphasen müsse das Geflügel schließlich in den Stall, auch wenn es das nicht gewohnt sei. Außerdem sei es für die Tiere besser, als an der Vogelgrippe zu sterben. Der Kreis startet mit Kontrollen um zu prüfen, ob sich Züchter an die Stallpflicht halten.