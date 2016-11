25.11.16 - 13:34

Polizei schnappt in Billerbeck Fahrrad-Dieb

Immer wieder haben es Diebe im Kreis Coesfeld auf hochwertige Fahrräder abgesehen. Die Polizei ermittelt in einem aktuellen Fall aus Billerbeck. Per Zufall kontrollierte die Polizei einen Fahrradfahrer an der Münsterstraße – und stellte fest: Das Fahrrad, mit dem der Mann unterwegs war, ist gestohlen. Der Mann ist bei der Polizei als Fahrrad-Dieb bereits bekannt. Der Besitzer des neuen Herren-Fahrrades hat sich bislang noch nicht gemeldet.