25.11.16 - 15:28

Stadt Lüdinghausen geht ihre "Stinke-Klos" im kommenden Jahr an

Die meisten von uns machen um öffentliche Toiletten einen großen Bogen. Wenn es nur irgendwie geht, erledigen wir unser dringendes Bedürfnis woanders. Viele öffentliche Toiletten im Kreis Coesfeld sind einfach nur abstoßend. In Lüdinghausen zum Beispiel rümpfen sie über die Toilette in der Burgstraße seit Jahren die Nase. Jetzt steht fest: Frühstens im kommenden Jahr ändert sich etwas. Dreck auf dem Boden, Mief in der Luft und Schmierereien an den Wänden. Damit müssen Sie in diesem Winter weiter leben. Es sind zwar mehrere Lösungen im Gespräch. Erstmal muss die Stadt aber rechnen. Bis zu den Haushaltsberatungen im Februar will sie einen Überblick haben. Wie teuer wäre es die vorhandene Toilette zu sanieren und behindertengerecht umzubauen? Und wieviel müsste die Stadt für eine ganz neue selbst reinigende Toilette ausgeben? Denkbar wäre noch das Modell der "Netten Toilette" als dritte Variante. Dabei öffnen Gastwirte und Händler ihre Toiletten. In Senden funktioniert das seit Jahren gut. In Lüdinghausen muss die Stadt noch ausloten, ob Händler und Wirte dabei mitziehen würden.