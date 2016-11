25.11.16 - 18:27

Unfall zwischen Auto und Lastwagen auf der B 58 in Lüdinghausen

Sie haben jetzt in Ihrem Feierabend wieder freie Fahrt in Lüdinghausen auf der vielbefahrenen B 58. Ein Unfall hatte heute Nachmittag in der Bauerschaft Westrup für Probleme gesorgt – ein Auto und ein Lastwagen waren zusammengeprallt. Der Autofahrer wurde schwer verletzt – ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Kurzfristig sperrte die Polizei die B 58 im Unfallbereich komplett. Sie nahm den Unfall auf, sicherte Spuren und wartete auf den Abschlepper. Jetzt machen sich die Ermittler daran, die Ursache des Zusammenstosses zu klären.