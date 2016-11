25.11.16 - 07:48

Unterschriftensammlung für Erhalt des Berkelquellteichs in Billerbeck

Immer mehr Menschen setzen sich dafür ein den Berkelquellteich in Billerbeck zu erhalten. Jetzt ist eine Unterschriften-Aktion angelaufen. Birgit Prawitz hat Listen in vielen Geschäften ausgelegt. Über 100 Menschen haben schon für den Erhalt des Berkelquellteichs unterschrieben. Die Billerbeckerin will die Unterschriften demnächst der Stadt übergeben, als Zeichen dafür, dass viele Menschen an dem Teich hängen. Außerdem sei er Lebensraum für viele Tiere. Weil Algen den Teich regelmäßig in einen stinkenden Tümpel verwandeln, ist geplant den Teich ablaufen zu lassen. Wegen der massiven Kritik wollen die Politiker aber noch einmal darüber diskutieren.