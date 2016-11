25.11.16 - 15:30

Verbraucherzentrale für den Kreis warnt vor bösen Fallen bei E-Mails

Zahlen Sie entstandene Gebühren bis zu einer bestimmten Frist. Sonst kommen noch mehr Kosten auf Sie zu – solche Emails landen zur Zeit in vielen Postfächern im Kreis Coesfeld. Wie bei Radio Kiepenkerl-Hörerin Christin aus Dülmen. Sie wurde stutzig – sie hatte weder etwas bestellt, noch kennt sie die angegebene Firma. Dabei sieht das Schreiben ganz offiziell aus. Offenbar von einem Anwalt in Auftrag gegeben. Mit einem Anhang mit angeblich weiteren Informationen. Dieser Anhang ist eine böse Falle, warnt die Verbraucherzentrale für den Kreis Coesfeld – denn hier versteckt sich eine Software, die einmal heruntergeladen, Ihre Daten ausspäht. Öffnen Sie den Anhang auf keinen Fall. Am besten sofort in den Papierkorb damit und den leerlöschen. Hier bekommen Sie weitere Infos der Verbraucherzentrale.