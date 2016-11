25.11.16 - 12:58

Versuchter Tankstellenüberfall in Dülmen

Ganz schön mutig hat sich eine Tankstellen-Mitarbeiterin in Dülmen verhalten. Sie schlug am späten Abend einen bewaffneten Räuber in die Flucht. Der Unbekannte hatte ihr an der Hintertür aufgelauert und sie mit einer Pistole bedroht. Die Frau besprühte den Täter mit Pfefferspray. Dieser flüchtete ohne Beute. Die Polizei weiß nur, dass es sich um einen männlichen Täter handelt. Sein Gesicht war nicht zu erkennen. Der Mann war maskiert.