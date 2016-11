25.11.16 - 13:00

Warnungen vor falschen Rauchmelder-Kontrolleuren sorgen für Unruhe

Falsche Kontrolleure sollen im Kreis Coesfeld unterwegs sein und prüfen, ob genügend Rauchmelder in Wohnungen hängen. Entsprechende Warnungen machen gerade im Internet die Runde. Menschen aus Senden und Olfen haben schon besorgt bei der Polizei angerufen. Es gab unter anderem aus Senden und Olfen Nachfragen. Hintergrund der angeblichen Kontrollen ist die künftige Rauchmelder-Pflicht. Ab Januar müssen in allen Wohnungen Rauchmelder sein. Die Polizei stellt heute aber klar: Solche Rauchmelder-Kontrollen gibt es nicht. Weder von Polizei noch Feuerwehr. Sollten bei Ihnen vermeintliche Kontrolleure anschellen, lassen sie die nicht in die Wohnung und melden Sie den Besuch schnellst möglich der Polizei. Konkrete Fälle hat es im Kreis Coesfeld noch nicht gegeben.