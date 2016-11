26.11.16 - 10:35

Freiparken soll Adventsgeschäft beflügeln

Computer an, ins Internet gehen und nach Schmuck, einem Buch oder einem schicken Handy suchen. Viele Menschen bestellen ihre Weihnachtsgeschenke im Internet - Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld wollen die Menschen jetzt am 1. Advent wieder in ihre Geschäfte locken - und locken deshalb mit kostenlosen Parkplätzen. In Lüdinghausen parken Besucher an den vier Adventswochenenden gratis auf den Parkplätzen rund um die Innenstadt. Sie sollen ihr Geld lieber für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Bei den Weihnachtsmärkten in Ottmarsbocholt, Darup und Hiddingsel stellen die Veranstalter zusätzliche Parkplätze zur Verfügung. Und in Dülmen parken Sie an den Adventswochenenden auf allen Parkplätzen, wo sie sonst bezahlen müssen, kostenlos. Zum Beispiel auf dem neuen Platz an der Münsterstraße.