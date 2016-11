27.11.16 - 09:30

Aventskranzfeuer Gefahr im Haushalt

Kreisweit erfreuen sich heute viele Menschen daran, die erste Kerze auf ihrem Adventskranz entzüngen zu können. Doch offenes Feuer in den eigenen vier Wänden ist in Zeiten von LED Lichtern und Lichterketten für viele inzwischen ungewohnt. Immer wieder muss die Feuerwehr im Kreis daher zu Wohnungsbränden ausrücken, die durch Adventskränze ausgelöst worden sind. Dabei können wir schon beim Kauf der Kerzen auf unsere Sicherheit achten, sagt die Feuerwehr im Kreis Coesfeld.

Einige Kerzen haben beispielsweise einen automatischen Lösch-Effekt, sobald sie also weit genug niedergebrannt sind, gehen sie aus.

Wichtig außerdem: lassen sie den Adventskranz nicht aus dem Blick. Innerhalb weniger Minuten könne eine sich lösende Schleife oder eine Deko-Plastikkugel vom Adventskranz Feuer fangen.