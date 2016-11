27.11.16 - 09:29

Preußen will dritten Sieg in Folge

"Aller guten Dinge sind drei." Das sagen sich heute Fans des Fußball Drittligisten Preußen Münster im Kreis Coesfeld. Die Preußen wollen heute auswärts in Zwickau den dritten Sieg in Folge schaffen. Mit einem Sieg können die Preußen erstmals seit Monaten wieder die Abstiegsränge verlassen. Anpfiff in Zwickau ist heute um 14 Uhr.