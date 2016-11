27.11.16 - 09:33

Rettungswagen erfasst Fußgänger in Datteln

Das war ein echtes Horror-Erlebnis für einige Menschen in Datteln - bei Olfen, gleich hinter der Kreisgrenze. Sie wurden Zeugen eines schweren Verkehrsunfalls am späten Nachmittag. Hier kam ein Fußgänger nach einem Zusammenprall mit einem Rettungswagen ums Leben.

Am späten Nachmittag piepte der kleine Alarm-Melder bei dem Dattelner Rettungshelfer. Sofort setzte er sich in sein Fahrzeug, schaltete Blaulicht und Martinshorn ein und fuhr mit Tempo Richtung Einsatzort. Wie bei jedem Einsatz muss alles schnell gehen, damit die Hilfe nicht zu spät kommt. An einer Kreuzung trat dann plötzlich ein Fußgänger auf die Straße. Der Rettungshelfer konnte nicht mehr bremsen - das Auto prallte mit einem Knall gegen den Mann und reist ihn mit sich. Kurz darauf kommt der Wagen zum Stehen. Der Fußgänger hatte so schlimme Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Ermittler sind heute morgen damit beschäftigt, herauszufinden, wieso der Mann das schnell näherkommende und blau-blinkende Rettungsauto nicht bemerkt hat.