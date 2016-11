27.11.16 - 09:35

Verkehrsunfall in Dülmen: Radfahrer schwer verletzt

Einige Menschen in Dülmen sind in der Nacht von quitschenden Reifen und lauten Sirenen geweckt worden. Auf der Münsterstraße gab es einen schweren Verkehrsunfall.

Ein Auto und Radfahrer sind hier gegen Mitternacht zusammengestoßen. Der Radfahrer wollte die Münstestraße vom Mc Donalds kommend überqueren - die Autofahrerin konnte nicht mehr bremsen und rammte das Fahrrad von der Seite. Der Radfahrer erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Jetzt bei Tageslicht begutachten die Ermittler den Unfall-Ort noch einmal. Spuren am Fahrrad, Bremsspuren auf der Straße und die Aussagen der immernoch geschockten Autofahrerin sollen klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte.