27.11.16 - 09:32

Weihnachtsbeginn startet etwas schleppender als sonst

Bloß nicht wieder alle Geschenke in letzter Minute kaufen müssen! Das ist das Ziel vieler Menschen im Kreis Coesfeld in diesem Jahr. Für Händler im Kreis hat deshalb schon jetzt die umsatzstarke Zeit begonnen. Sie sind ins Weihnachtsgeschäft gestartet. Trotz der Vorsätze der Kunden, alles früh zu besorgen, läuft das Weihnachtsgeschäft dieses Jahr schleppender an als sonst, sagt Karin Eksen vom Handelsverband für den Kreis Coesfeld und das Münsterland. Der Nikolaustag und das Weihnachtsfest sind einfach noch zu weit weg. Mitte kommender Woche steige dann der Druck zum Weihnachtsgeschenke kaufen bei den Menschen. Dann ginge es so richtig los.