28.11.16 - 06:27

Coesfelder Bürgerbus fährt neue Route

In Coesfeld ist heute der Bürgerbus unterwegs, aber niemand darf einsteigen. Der Bürgerbus fährt künftigt veränderten Routen. Die Fahrer sind heute testweise auf den neuen Strecken ohne Fahrgäste unterwegs. Gleichzeitig baut das Team Haltestellen um. In den vergangenen anderthalb Jahren hat sich gezeigt, wo niemand das Bürgerbusangebot nutzt. Zum Beispiel am Isefelder Weg, der Maria Frieden Grundschule oder auch am Letter Bahnhof. Diese Haltestellen bauen Mitarbeiter des Bauhofs zurück. Neue gelbe Haltestellenschilder entstehen dafür im Bereich Hohes Feld. Hier hatten sich viele Menschen den Bürgerbus gewünscht. Der Weg in die Innenstadt mit Rollator sei zu weit. Ab morgen ist der Coesfelder Bürgerbus auf den neuen Routen unterwegs. Den Fahrplan finden Sie HIER.