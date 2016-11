28.11.16 - 14:17

Ärger über Schmierer in Nottuln

Die Schmierereien von Vandalen an Schul- und Kindergartenwänden in Nottuln bleiben vermutlich noch länger zu sehen. Spezialisten müssen da ran, um die Wände wieder sauber zu bekommen. Unbekannte besprühten unter anderem das Gymnasium. Allein hier sind neun Stellen verschandelt. Außerdem beschmierten die Unbekannten mehrere Fenster der Martinus-Grundschule und den Kindergarten in der Nähe. Eine konrete Spur von den Schmierern hat die Polizei noch nicht - sie geht davon aus, dass alle Fälle zusammenhängen.