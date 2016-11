28.11.16 - 14:15

Blindgänger sorgt in Bork - gleich hinter Vinnum für Unruhe

Lautsprecherwagen touren heute Mittag in Bork durch die Straßen – gleich hinter der Kreisgrenze bei Vinnum. Anwohner müssen Wohnungen und Häuser verlassen – Kampfmittelräumer entschärfen heute Nachmittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Blindgänger liegt im Boden des neuen Baugebietes an der Bahnhofstraße. 400 Anwohner sammeln sich in der Turnhalle der Grund- und Hauptschule, während die Experten an dem Blindgänger zugange sind. Der Verkehr fließt um Bork herum – die Bahnstrecke Enschede-Lüdinghausen-Dortmund ist nicht betroffen. Für Fragen hat die Stadt Selm eine Hotline freigeschaltet: 02592/69-125.