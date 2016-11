28.11.16 - 12:01

Eingefrorene Biotonnen machen Probleme

Die frostigen Temperaturen machen den Müllmännern im Kreis Coesfeld zur Zeit das Leben schwer. Biomüll gefriert und bleibt in den Tonnen haften. In Ascheberg beispielsweise ließen sich heute morgen einige Bio-Tonnen nur halb entleeren. Eine Extratour in den kommenden Tagen ist nicht möglich, sagt der Entsorger Remondis. Dann wäre der Abfuhrplan in anderen Orten nicht mehr einzuhalten. Damit der Biomüll nicht so schnell in der Tonne festfriert sollten Sie Zeitungspapier am Boden der Tonne auslegen und den Müll vor dem Abfuhrtag zum Beispiel mit einer Schüppe lockern.