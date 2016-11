28.11.16 - 15:43

Freie Fahrt am Kreisel an der Ermener Straße in Nordkirchen!

Gute Nachricht zum Start in Ihren Feierabend: Sie kommen in Nordkirchener wieder über die Ermerner Straße ohne vor lästigen Baustellenampeln am Kreisverkehr warten zu müssen. Die Gemeinde hat sich das ganze heute Nachmittag angeschaut – Anfang des Monats haben Arbeiter hier begonnen und die Baustelle früher abgeräumt, als eigentlich vorgesehen. Jetzt gehen die Arbeiten neben der Landstraße auf der Fläche für das künftige Bürogebäude des großen Viehhändlers Venneker weiter. Ein einem knappen Jahr soll der Komplex hier stehen.