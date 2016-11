28.11.16 - 17:58

Gemeinde Rosendahl zieht Zwischenbilanz vom Hochwasserschutz

Damit Holtwick künftig nicht wieder – wie im Sommer - unter Wasser steht, ist schon einiges passiert. Heute hat die Gemeinde Einzelheiten für alle Ortsteile vorgestellt. Ein großes Problem war im Sommer, dass das Regenwasser in Gräben keine Möglichkeit hatte, abzufließen. Äste, Laub und Müll hat der Bauhof seit dem regelmäßig aus den Gräben geholt – und zudem dafür gesorgt, dass Rohre nicht verstopfen. In Osterwick ist eine größere Löschung für mehr Hochwasserschutz im kommenen Jahr geplant: Unter dem Parkplatz an der Kirche fließt ein Bach durch ein unterirdisches Kanalbett – an dem Zulauf hat es sich immer wieder gestaut. Diesen Zulauf baut die Gemeinde aus. Der Bauhof lagert in diesen Tagen bereits die ersten befüllten Sandsäcke auf Paletten – um einen schnellen Zugriff zu haben. 1000 sollen es insgesamt sein – nicht mehr, weil sich die Säcke zu schnell zersetzen. Sie sind aus umweltfreundlichem Material.