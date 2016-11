28.11.16 - 17:51

Klasse: Zwei Musikgruppen aus dem Kreis stehen im Finale eines Musikwettbewerbs

Der Fanfarenzug Buldern und das Jugendorchester Havixbeck stehen heute im Finale eines Musikwettbewerbs. Dabei steht die Nachwuchssuche im Vordergrund. Der Fanfarenzug Buldern nimmt die Kleinsten bei der Instrumentensuche an die Hand und bindet sie sofort in das Vereinsleben ein – das Jugendorchester in Havixbeck ist weit über die Gemeindegrenzen bekannt und bezieht Nachwuchs weit über die Gemeindegrenzen hinaus. Beides hat die Jury überzeugt. Aus dem gesamten Münsterland gibt es insgesamt 10 Finalisten. Am ersten Dezember stehen die Sieger fest – ihnen winkt ein hohes Preisgeld.