28.11.16 - 16:39

Lambertischüler in Coesfeld bekommen neue Fahrradständer

Einen anderen Platz zum Parken müssen Sie sich ab Donnerstag in Coesfeld an der Lamberti-Grundschule suchen. Die Stadt sperrt den Platz am Katthagen – auch der Fußweg vom Wiemannweg zum Schulhof ist davon betroffen. Die Stadt bau die alten, verrosteten Fahrradständer an der Lambertischule ab. Sie haben mehr als ausgedient. Anschließend baut die Stadt die überdachten Fahrrradständer, die bislang ab der Davidstraße am Berkelufer hier auf. Sie müssen wegen der Umbau-Arbeiten zum Berkel-Projekt weichen. Die Arbeiten dauert bis in den Januar hinein. Bis zum Ende der Baustelle kommen Lamberti-Kinder über den Katthagen oder den Schützenring zu ihrem Schulhof.