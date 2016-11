28.11.16 - 06:25

Preußen gewinnen in Zwickau 1:0

Fußball-Drittligist Preußen Münster legt gerade eine Siegesserie hin. Am Sonntag gewannen die Preußen ihr Auswärtsspiel in Zwickau mit 1:0. Es ist der dritte Sieg in Folge. Das Tor fiel durch einen Foulelfmeter. Trotz des Erfolgs war Preußen Trainer Benno Möhlmann nach dem Spiel unzufrieden. Im Sturm lief nichts zusammen und das ärgerte ihn. Am Freitagabend gehts für die Preußen mit einem Heimspiel gegen Chemnitz weiter.