28.11.16 - 14:18

Topp-Jahresbilanz beim Bürgerbus in Olfen

Er ist der absolute Vorreiter bei den Bürgerbussen im Kreis Coesfeld. Im kommenden Jahr feiert der Olfener Bürgerbus seinen 20sten Geburtstag. Jetzt hat sich der Verein getroffen, um Bilanz von diesem Jahr zu ziehen. Der Olfener Bürgerbus ist gefragt wie nie. Der Verein geht davon aus, seine Fahrgastmarke von über 9 500 in diesem Jahr zu knacken. Ein Rekord – seit dem Bestehen des Busses sind noch nie so viele Menschen eingestiegen. Vor drei Jahren hat der Bürgerbus – ebenfalls als Vorreiter – seine Fahren umgestellt. Er fährt auf Anruf nach Bedarf – und das ist auffällig in diesem Jahr: Kurzstrecken nehmen immer mehr zu. Das ermöglicht vor allem älteren Olfenern, die nicht mehr gut zu Fuß sind, problemlos zum Arzt, zum Einkaufen oder zu Treffen mit Bekannten zu kommen. Was sich der Verein vorgenommen hat: Die Büroarbeit weite zu verbessern. Es klappt schon gut – da ist aber noch mehr drin. Zum 20sten Geburtstag im kommenden Jahr plant der Verein etwas besonderes – wie sind gespannt!