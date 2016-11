28.11.16 - 06:30

Unfall auf A 1 - Fahrer war angetrunken

Alkohol ist die Ursache eines schweren Unfalls auf der A 1 bei Ascheberg gewesen. Heute morgen stellt die Polizei ihre Ermittlungsergebnisse vor. Ein junger Autofahrer war angetrunken in der Nacht zu Sonntag auf die Autobahn gefahren. Er zog von der Auffahrt direkt auf die linke Spur. Dabei kam sein Wagen ins Schleudern und prallte in ein anderes Auto. Das landete in der Leitplanke. Drei Menschen wurden bei dem Unfall schwer verletzt.