28.11.16 - 06:31

Vorsichtig fahren: Heute morgen gab es erste Glätteunfälle

Planen Sie heute mehr Zeit für den Weg zur Arbeit ein. Erstmal müssen Sie die Autoscheiben freikratzen und dann heißt es vorsichtig fahren auf den teilweise glatten Straßen im Kreis Coesfeld. Streudienste sind unterwegs. Erste Glätte-Unfälle hat es schon gegeben. In Coesfeld rutschte in der Nacht ein Autofahrer mit seinem Wagen von der Hengtestraße. Es blieb bei einem Blechschaden.

Ein schlimmes Ende nahm ein Glätte-Unfall im Nachbarkreis Borken. Ein junger Autofahrer geriet in Isselburg auf glatter Straße ins Schleudern. Sein Wagen prallte gegen einen Baum. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle.