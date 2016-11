28.11.16 - 06:29

Zufriedene Besucher und Aussteller am ersten Weihnachtsmarkt-Wochenende

Wir blicken heute auf ein tolles erstes Weihnachtsmarkt-Wochenende im Kreis Coesfeld zurück. Kühlere Temperaturen und überwiegend trockenes Wetter haben viele Besucher auf die Märkte strömen lassen. In Billerbeck herrschte dichtes Gedränge zwischen den Buden und Ständen, ebenso in Seppenrade. Hier hatte der Heimatverein um Friedhelm Landfester Weihnachtsmarkt erstmals um die Kirche herum konzentriert. Das neue Konzept habe sich ausgezahlt: sowohl Aussteller als auch Besucher seien zufrieden gewesen. Zufriedene Gesichter gab es auch bei den Organisatoren des Roruper Weihnachtsmarktes. Hier kam unter anderem das Konzert am Samstagabend super an. Viele Besucher mussten stehen, weil die Sitzplätze in der Kirche nicht reichten.