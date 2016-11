29.11.16 - 17:37

Arbeiten für das neue Gesundheitszentrum in Lüdinghausen kommen voran

Verschiedene Fachärzte, Therapeuten und eine Apotheke - das alles finden Sie in Lüdinghausen künftig unter einem großen Dach. Arbeiter geben jetzt am Krankenhaus für das neue Gesundheitszentrum Gas. Sie wollen den Bau dicht haben - bevor der Winter so richtig zuschlägt. Das heißt: Alle Fenster sollen vor Weihnachten eingesetzt sein. Das Dach ist schon fast fertig. Obwohl der Rohbau noch nicht ganz abgeschlossen ist – ist der Innenausbau schon zugange. Viele Wände im Innern stehen schon. Auch einige Wasser- und Elektroleitungen liegen schon. Läuft es jetzt weiter so glatt - ist das neue Gesundheitszentrum möglicherweise schon Anfang Mai einzugsbereit.