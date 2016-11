29.11.16 - 06:36

Brand am Abend in Mehrfamilienhaus Lüdinghausen

Ein Brand hat am Abend ein Mehrfamilienhaus in der Azaleenstraße in Lüdinghausen unbewohnbar gemacht. Vier Menschen atmeten zu viel Rauch ein. Sie sind leicht verletzt. Als Einsatzleiter Günther Weide und seine Feuerwehrkollegen eintrafen, brannte es in einer Wohnung lichterloh. Ein Bewohner galt zunächst als vermisst. Später stellte sich dann heraus, dass er gar nicht im Haus war. Einige Bewohner sind bei Freunden oder Verwandten untergekommen, einige Bewohner hat die Stadt untergebracht. Die Polizei untersucht noch die Brandursache.

Fotos: www.andre-braune.de