29.11.16 - 17:39

Darmkrebs kommt im Kreis Coesfeld häufiger vor als in anderen Regionen in NRW

Jeder vor uns fürchtet sich davor eines Tages beim Arzt zu sitzen und die Diagnose Krebs zu bekommen. Der heute erschiene Krebsbericht zeigt: Immer mehr Menschen erkranken. Im Kreis Coesfeld ist die Zahl der Darmkrebs-Patienten in den vergangenen Jahren zum Beispiel höher als in vielen anderen Regionen in NRW gewesen. Erfreulich niedrig ist dagegen der Anteil der Lungenkrebs-Patienten. Wir haben die Möglichkeit, das Risiko an Krebs zu erkranken zumindest einzuschränken. Darauf weist das Landeskrebsregister in Münster hin. Weniger Rauchen, weniger Alkohol trinken, mehr Bewegung und nicht zu viel Sonnenbaden minimieren das persönliche Krebsrisiko. Einen wichtigen Grund für die steigenden Krebszahlen können wir dagegen nicht beeinflussen - das Alter. Betroffene leben nach einer Krebs-Diagnose heute deutlich länger als noch vor zehn Jahren. Die Überlebensraten in Deutschland gehörten zu den höchsten in Europa.