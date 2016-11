29.11.16 - 17:43

Fahrlässige Brandstiftung löst Feuer in Lüdinghausen aus

Möglicherweise hat eine umgefallene Kerze oder eine vergessene brennende Zigarette den Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lüdinghausen ausgelöst. Experten der Polizei haben sich bis gerade in der ausgebrannten Wohnung umgesehen und ihr Ergebnis vorgestellt. Es handele sich um fahrlässige Brandstiftung. Hinweise auf kaputte Elektrogeräte oder ähnliches habe es nicht gegeben. Vier Menschen wurden durch das Feuer am Montag Abend leicht verletzt. Weil das Haus total verraucht war, mussten die Bewohner kurzfristig woanders unterkommen.