29.11.16 - 17:36

Kaputtes Glasfaserkabel legte in Olfen Telefon und Internet lahm - über 1000 Betroffene

Wir merken erst, wie selbstverständlich Telefon und Internet für uns sind, wenn es ausgefallen ist. Über mehrere Stunden hinweg – bis heute Mittag klappte bei übr 1000 Olfenern gar nichts mehr. Grund war ein gebrochenes Glasfaserkabel. An einer Verbindungsstelle war das Glasfaser-Kabel kaputt. Vielleicht war das Kabel vorher schon marode – vielleicht haben die nächtlichen Minus-Temperaturen ihr übriges getan, vermutet der Anbieter, die Olfen.com. Heute Morgen tauchte der Fehler in dem Kabel auf – es führt von Hamburg über Olfen nach Frankfurt. In Olfen liegt es in der Erde am Dortmund-Ems-Kanal. Das ist die Hauptleitung – es dauerte deshalb länger, ehe die Techniker die kaputte Stelle gefunden hatten. Die Reparatur ging dann flott – seit heute Mittag dürfte in Olfen beim Telefon und Internet wieder alles in Ordnung sein.