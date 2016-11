29.11.16 - 06:32

Nur noch wenig Zeit um Autoversicherung zu kündigen

Viele haben es auf die lange Bank geschoben, doch heute wird es Zeit. Beim Wechsel des Autoversicherers können wir eine Menge sparen. In der Regel können wir aber nur noch bis morgen kündigen. Sonst sind wir ein weiteres Jahr gebunden. Wer den Schritt wagt tut das oft noch per Brief und der muss heute in den Briefkasten, sagt Philipp Opfermann von der Verbraucherzentrale für den Kreis Coesfeld. Es werde langsam knapp. Am besten verschicken wir diese Briefe per Einschreiben, damit wir sicher sind, dass die Versicherung ihn auch erhalten hat. Allerdings sei es in einigen Fällen auch möglich, per Mail oder Fax den Vertrag zu kündigen. Im Zweifel sollten wir bei unserer Versicherung nachfragen, ob das möglich ist. Dann hätten wir auch morgen noch Zeit für die Kündigung. Am besten informieren wir uns auf Vergleichsportalen im Internet welche Versicherung die beste ist. Aber Achtung: Die sind nicht immer unabhängig, deshalb sollten wir mehrere Seiten besuchen.