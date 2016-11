29.11.16 - 17:45

Schnelles Internet zieht ins Gewerbegebiet Tetekum in Lüdinghausen ein

Die Wirtschaft im Kreis Coesfeld steht gut da. Die Auftragsbücher unserer Unternehmen sind gut gefüllt – damit das auch so bleibt, ist es wichtig mit der Zeit zu gehen. Schnelles Internet zieht im kommenden Jahr in das Lüdinghauser Gewerbegebiet „Tetekum“ ein. 20 Unternehmen hatten bereits signalisiert, sich an dem Projekt beteiligen zu wollen. Heute Nachmittag hat der Anbieter die weiteren Schritte vorgestellt: Im Frühjahr verlegt er die Leerrohre für das Glasfaserkabel – im Spätsommer schließt er Unternehmen an. Für die Stadt ist das ein wichtiger Schritt – neue Unternehmen, die sich niederlassen, setzen schnelles Internet mittlerweile voraus.