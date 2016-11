29.11.16 - 06:33

Lieferservice von Dülmener Händlern geht weiter

Wir kaufen ein und die Ware kommt bequem zu uns nach Hause. Das kannten wir bislang nur von Internet-Händlern. Seit eineinhalb Monaten bieten nun Geschäftsinhaber in Dülmen den Service an. Eigentlich wollte die Händlergemeinschaft Viktor erstmal nur bis Ende des Jahres testen und dann Bilanz stehen. Doch schon jetzt steht fest, dass es auch im neuen Jahr weitergehen soll. Viktor-Geschäftsführer Hugo Schulze Hobbeling ist zufrieden. Und das obwohl oder gerade weil er im Schnitt nur alle zwei Tage losfährt um ein Paket auszuliefern. So sei noch Luft nach oben und der Lieferdienst sei machbar. Meist bestellten Dülmener Bücher. Doch auch ein großer Karton mit einem Computerbildschirm ging mal auf die Reise. Andere geben eine kaputte Brille in der Stadt ab und der Lieferdienst bringt sie abends repariert nach Hause. Kaum eine Fahrt führt über Dülmen-Mitte hinaus. Erst dreimal ging es in Bauerschaften oder Ortsteile. Mit dem Lieferservice wollen die Dülmener Händler Kunden halten. Sie bestellen bei einem Besuch in Dülmener Geschäften und bekommen die Ware noch am selben Tag.