29.11.16 - 13:10

Wieder Autoaufbruchserie in Olfen

Unbekannte knackten in der Nacht in Olfen geparkte Autos in der Eversumer Straße, dem Reiner-Klimke-Weg und im Hermann-Hesse-Weg. Wieder hatten es die Unbekannten auf hochwertige, fest eingebaute Navigationsgeräte abgesehen. Den Wert der Beute schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. In den vergangenen Tagen hat es kreisweit ähnliche Fälle gegeben. Die Ermittler prüfen, ob alles zusammenhängt.