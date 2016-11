30.11.16 - 17:35

Erste neue Arbeitsplätze bei der US-Armee in Dülmen

Auf dem Gelände der ehemaligen britischen Kaserne zieht die US Armee ein – und schafft neue Arbeitsplätze. Heute sind die ersten Stellen ausgeschrieben. Techniker, Mechaniker und Lastwagenfahrer sind gesucht – es gibt knapp 50 freie Stellen. Im ersten Schwung. Die US Armee will auf dem Gelände ein Depot für Fahrzeuge einrichten und Materialien hier lagern. Rund 250 neue Jobs entstehen im kommenden Jahr hier. Das stärkt Dülmens Wirtschaft. Hier lesen Sie nach, um welche neuen Jobs es im Einzelnen geht.