30.11.16 - 19:10

Erste Zwischenbilanz der großen Schwerpunkt-Kontrolle der Polizei in Dülmen

Sie haben auf Ihrem Nachhauseweg in Dülmen Polizei-Teams beobachtet. Die Schwerpunkt-Aktion gegen Einbrecherbanden geht in ihren Endspurt. Auf dem Pendlerparkplatz an der A 43, an der B 474 in Richtung Lüdinghausen und in Hausdülmen hat die Polizei Fahrer herausgewunken. In einer ersten Bilanz hat sie 250 Autos und Lastwagen kontrolliert – und über 20 Fahrer geschnappt, die nicht angeschnallt waren, keinen Führerschein hatten – der mit ihrem Handy am Steuer zugange waren. Die Polizei wertet zurück im Büro jetzt die Daten aus. Sie hofft dabei Hinweise auf die Wege von möglichen Einbrechern zu bekommen - mit ihren Kollegen aus anderen Kreisen tauscht sie sich dabei aus. Fast täglich gibt es neue Einbruchsfälle bei uns – die Polizei hat eine Extra-Kommission gebildet, die sich damit beschäftigt.