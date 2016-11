30.11.16 - 14:21

Geänderte Fahrpläne auf der Strecke Coesfeld-Reken-Dorsten

Das ist ärgerlich für Bahnfahrer auf der Strecke Coesfeld-Reken-Dorsten. Auf der Strecke sind in der Vergangenenheit immer wieder Züge wegen Lokführermangels ausgefallen. Mit etwas geänderten Zeiten zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember will die Nordwestbahn die Strecke zuverlässiger machen. Einzelheiten hat sie heute vorgestellt. Die Züge in Richtung Dorsten fahren in Coesfeld zwei Minuten eher ab – Züge aus Dorsten erreichen Coesfeld zwei Minuten später als bisher. So entstehe ein Puffer im Zeitplan, der für einen stabileren Zugverkehr auf der Strecke zuverlässiger macht, sagt die Nordwestbahn. Ob das klappt – Radio Kiepenkerl bleibt dran.