30.11.16 - 14:17

Internet in Senden läuft wieder

Wir erleben in diesen Tagen wie abhängig wir von Telefon und Internet sind. Schon zum dritten Mal in dieser Woche hatte ein Anbieter im Kreis Coesfeld Probleme. Heute waren rund 2000 HeLi Net Kunden in der Gemeinde Senden betroffen. Jetzt fährt das System langsam wieder hoch. Die Probleme waren heute früh aufgetaucht. Server reagierten nicht. Das Unternehmen schickte Techniker los. Die tüftelten stundenlang. Gegen Mittag waren sie soweit die Server wieder hochzufahren und die Anschlüsse schrittweise wieder freizuschalten. Jetzt machen sich die Techniker auf die Suche nach der Ursache. Vermutlich war ein Softwarefehler schuld. Betroffen waren alle Ortsteile - also Senden, Ottmarsbocholt und Bösensell.