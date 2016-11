30.11.16 - 10:36

Internetausfall in Senden

In dieser Woche ist irgendwie der Wurm drin beim Internet. Am Montag die Großstörung bei der Telekom, vor knapp 24 Stunden sorgt ein kaputtes Glasfaser-Kabel in Olfen für einen Ausfall - und jetzt sind viele Menschen in der Gemeinde Senden ohne Internet. Rund 2000 Anschlüsse des Anbieters HeLi NET sind gestört - oder funktionieren gar nicht. Betroffen sind alle Ortsteile - also Senden, Ottmarsbocholt und Bösensell. Auf Radio Kiepenkerl Nachfrage sagte ein Sprecher gerade: Es gebe ein Problem mit einigen Servern. Techniker arbeiten daran. Das Unternehmen hofft, dass Telefon und Internet bis zum Mittag wieder laufen.