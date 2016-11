30.11.16 - 08:25

Mehrere Einbrüche in Bösensell

Schnell rein und schnell wieder weg. Nach diesem Prinzip gehen Einbrecher vor. Orte wie Bösensell sind deshalb ein bevorzugtes Ziel. Die Autobahn ist nah und damit der Fluchtweg kurz. Aktuell ermittelt die Polizei nach einer kleinen Serie von Einbrüchen in dem Ort. In den Straßen Schürbusch und Sporksfeld brachen Unbekannte in Häuser und Wohnungen ein. Drei Anzeigen zählt die Polizei bislang. Die Täter durchwühlten alle Räume. Sie flüchteten unter anderem mit Bargeld.