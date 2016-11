30.11.16 - 14:19

Nutzungsgebühren in Dülmener Bücherei sinken

E-Books sind auf dem Vormarsch. Viele Jugendliche lesen nur noch in der Schule. Büchereien im Kreis Coesfeld suchen deshalb nach Zukunftskonzepten. In Dülmen sollen Sie künftig unter anderem günstiger Bücher ausleihen können. Der zuständige Ausschuss hat sich jetzt dafür ausgesprochen die Nutzungsgebühr für Erwachsene von 24 auf 20 Euro pro Jahr zu senken. Die SPD hätte sich mehr gewünscht. In einem Antrag forderte sie, dass Erwachsene, genau wie schon jetzt Jugendliche, kostenlos Bücher und Medien ausleihen können. Die FDP wollte den Beitrag zumindest deutlicher als jetzt beschlossen absenken. Die jetzige Lösung ist ein Kompromiss.